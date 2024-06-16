صور.. كورنيش بنها كامل العدد احتفالا بعيد الأضحي

احتفل عدد من مواطني القليوبية، بعيد الأضحى المبارك، على كورنيش النيل بمدينة بنها، وحرص المواطنون على اصطحاب أطفالهم، والتقط الشباب والفتيات صور تذكارية "سيلفي" بهذه المناسبة السعيدة، فيما وزع آخرون، الهدايا.

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، ووزع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين.

يذكر أن مراكز شباب القليوبية استقبلت ، منذ الساعات الأولى من فجر اول ايام عيد الاضحى المبارك ، مئات الآلاف من المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك داخل 120 مركز شباب بالقليوبية ، وشهدت الفعاليات توافدا كبيرا من المواطنين يصل لأكثر من 900 الف مواطن وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات، ومشاركة فرق التطوع والكشافة والجوالة فى تنظيم ومساعدة المصلين ضمن مبادرة *العيد أحلى بمراكز الشباب* والتى تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.