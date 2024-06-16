وفد من كتدرائية السمائيين يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحي

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الانبا ابولو أسقف جنوب سيناء ووفد من كتدرائية السمائيين وذلك ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وقدم الانبا ابولو والوفد المرافق التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وابدى المحافظ عن سعادتة بهذة الزيارة الكريمة والتي تؤكد علي روح المحبة والتسامح والتعاون البناء المثمر بين المحافظة والكاتدرائية، والتي تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والبناء تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات الشعب المصري،

واكد الوفد على حرصة على تبادل التهانى مع محافظ جنوب سيناء لتقديم التهنئة فى الأعياد والمناسبات المختلفة ،

وابدى الانبا ابولو عن سعادته الغامرة بفوز مدينة شرم الشيخ والمحافظ بالعديد من الجوائز العالمية في الآونة الأخيرة ومن أهمها حصول المحافظ علي الجائزة الذهبية " رجل العام كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الاسيوي،

ومؤخرا منح المحافظ وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة،

وثمن الوفد جهود المحافظ الدؤوبة للحصول علي تلك الجوائز التي سيكون لها مردود ايجابي دولي ويساعد في تنشيط السياحة بشرم الشيخ،

حضر اللقاء الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد والمهندسة حنان عمر رئيس شركة المياة والصرف الصحى بالمحافظة.