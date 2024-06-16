وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ وقدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك الي محافظ جنوب سيناء وشعب المحافظة، تضمن الوفد الأب ارميا نشأت راعي كنيسة بازليك سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ، والدكتور ميشيل عبد الملك،والسيد عماد فايز من رجال الأعمال بشرم الشيخ،

ومريم فهمي مدرسة لغة انجليزية بالمدرسة اليابانية بشرم الشيخ.

وقدم محافظ جنوب سيناء شكره لزيارة وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ التي تؤكد علي روح المحبة والتسامح ، وقال المحافظ ان أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والبناء تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وابدى الوفد عن سعادته الغامرة بفوز مدينة شرم الشيخ والمحافظ بالعديد من الجوائز العالمية في الآونة الأخيرة ومن أهمها حصول المحافظ علي الجائزة الذهبية " رجل العام كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الاسيوي،

ومؤخرا منح المحافظ وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة،

وثمن الوفد جهود المحافظ الدؤوبة للحصول علي تلك الجوائز التي سيكون لها مردود ايجابي دولي ويساعد في تنشيط السياحة بشرم الشيخ،

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندرانى السكرتير العام للمحافظة و اللواء محمد شعير، السكرتيرالعام المساعدوالمهندسة حنان عمر رئيس شركة المياة والصرف الصحى بالمحافظة .