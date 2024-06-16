محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة استاد طور سيناء

أدى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، صلاة الأضحى المبارك وسط آلاف المواطنين بساحة الإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، وعلي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ وأئمة الأوقاف، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

ووجه محافظ جنوب سيناء التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب جنوب سيناء خاصة، وأشاد بجهود الشرطة والمرور والأوقاف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تنظيم صلاة العيد على مستوى مدن المحافظة.

وقدم المحافظ العيدية على الأطفال، وبعض الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم..

وسيطرة مظاهر الفرحة والبهجة على الساحة، وتوافد آلاف المواطنين بمدينة الطور لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد مكثف لرجال الأمن والمرور، وسيارات الإسعاف، وتعالت تكبيرات العيد لتملأ كافة أنحاء المدينة.

وقامت مديرية الشباب والرياضة، بإسقاط شبكة كبيرة من البالونات على المواطنين عقب انتهاء صلاة العيد، وسط تكبيرات المواطنين والأطفال.