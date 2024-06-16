محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على ضرورة صلة الرحم، وإدخال الفرحة والسرور على قلوب المساكين والفقراء في هذا اليوم، وكذا نشر روح التسامح والعفو، وتطهير القلوب من الحقد والحسد والكراهية، ومجاهدة النفس بالعبادة، وحسن الخلق.

‏عقب ذلك، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الصلاة فى الساحات والمساجد..

ومن جهه اخرى ادى مئات الالاف من ابناء محافظة الفيوم صلاة عيد الاضحى فى المساجد والساحات التى خصصتها المحافظة ومديرية الاوقاف والبالغ عددها 159 ساحةً بجانب المساجد الكبرى التى تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وشهدت الساحات فى مدينة الفيوم اعداد غفيرة من المصلين خاصة فى ساحة مسجد ناصر وساحة مجمع ابوداوود و فى حى الحواتم , وقد تناول الائمة فى خطبة العيد معانى التضحية والفداء وذلك سنة عن سيدنا ابراهيم والسنة فى الذبح وتوزيع الاضحية .

كان الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم قد امر بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، لضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما وجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

ووجه محافظ الفيوم ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة بتلك المواقع، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.

6666

7777

8888

66666