محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر بمدينة بنها

أدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها، بحضور الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والاستاذ الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها الاهلية، ، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية ، واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، و محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفضيلة الدكتورسعيد أحمد خضر رئيس المنطقة الازهرية بالقليوبية والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، و حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين بالقليوبية ، وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.



ومن جانبه، قدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات .

حيث القي أمام مسجد ناصر ببنها خطبة العيد عن فضل ايام العيد ووقفة عرفات ودعي الحاضرون الي التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل اسماعيل عليه السلام مع ابيه ابراهيم .. وكذا التزاور وصلة الرحم يجب الا تقتصر فقط علي ايام العيد وانما علي مدار العام والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة.. واختتم الإمام خطبته بالدعاء الي مصر ، داعيا المولي عز وجل ان يديم علينا نعمة الامن والامان.



وقام المحافظ بجولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وقام بتوزيع الورود علي الاطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد في جو يسوده المحبة والألفة وقد أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد .

ومن الجدير بالذكر ان مديرية أمن القليوبية كثفت من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري