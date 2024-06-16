مئات الآلاف من أبناء الفيوم يؤدون صلاة العيد بـ 159 ساحة

ادى مئات الالاف من ابناء محافظة الفيوم صلاة عيد الاضحى فى المساجد والساحات التى خصصتها المحافظة ومديرية الاوقاف والبالغ عددها 159 ساحةً بجانب المساجد الكبرى التى تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وشهدت الساحات فى مدينة الفيوم اعداد غفيرة من المصلين خاصة فى ساحة مسجد ناصر وساحة مجمع ابوداوود و فى حى الحواتم , وقد تناول الائمة فى خطبة العيد معانى التضحية والفداء وذلك سنة عن سيدنا ابراهيم والسنة فى الذبح وتوزيع الاضحية .

تكثيف أعمال النظافة..

كان الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم قد امر بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، لضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما وجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

ووجه محافظ الفيوم ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة بتلك المواقع، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.

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