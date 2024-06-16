جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهتين من العيار الثقيل في بطولة أمم أوروبا ألمانيا "يورو"2024.



وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024، بما نجحت في الحصول على شرف استضافة هذه النسخة من اليورو.

مواجهات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، والتي ستُنقل عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية.

بينما تلعب صربيا مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب الإنجليزي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساءًا.

وتقرر إذاعة مواجهة صربيا أمام إنجلترا عبر شبكة بي إن سبورتس أيضًا.

وفي سياق الدوري المصري، فيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بنظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساءًا، والتي ستُنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.