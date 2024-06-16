هيدينك: جيل هولندا بقيادة فان باستن لن يعوض.. وفخور بمسيرتي التدريبية

أكد جوس هيدينك مدرب تشيلسي وريال مدريد الأسبق أنه فخور خلال مسيرته بتدريب تلك الفرق بالإضافة لقيادة المنتخب الهولندي في مونديال 1998، مضيفا أنه يعمل كمحاضر لتثقيف المدربين.

قال هيدينك في تصريحات تلفزيونية: اعمل حاليا على اعطاء محاضرات فنية للمدربين في العالم وتثقيفهم وسعيد للعمل في دول كثيرة ابرزها اسبانيا وكوريا الجنوبية.

وتابع: أنا فخور بعملي مع فريق ريال مدريد وايضا تشيلسي وآيندهوفن وحينما درب منتخب هولندا في كأس العالم 1998 كانت فترات رائعة فى مسيرتى التدريبية وفخور بالعمل مع كل هؤلاء اللاعبين في هذه الفرق والمنتخبات التي دربتها.

كان هيدنيك وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 1998 لكنه خسر أمام البرازيل، قبل أن يخسر أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

قبل أن يرحل من شهر يوليو عام 1998، ويدرب ريال مدريد لفترة ليست طويلة، وكان هيدينك قاد تشيلسي في ولايتين، الأولى في عام 2009، والثانية في ديسمبر 2015 حتى نهاية الموسم.

وأضاف مدرب هولندا السابق: عندما دربت منتخب هولندا كان لدينا اسماء كبيرة ولاعبين رائعين ولكن في الفترة الحالية لا يوجد انتاج حقيقي وندرة للمواهب ولكن ليس في هولندا فقط ولكن على مستوى العالم وهو ما يظهر على كبار الاندية الاوروبية.

وواصل: الكرة الهولندية لن تعوض جيل ماركو فان باستن ولكن نحن في فترة ظهور مواهب جديدة وهذا يعتمد على طريقة اكتشافها ومنحها الفرصة للظهور.