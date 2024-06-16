حضري الريش المشوي وتمتعي بمذاق لذيذ علي سفرة العيد

يعد عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مميزة تجمع العائلة والأحباب، ومن بين الأطباق التي لا غنى عنها في هذا العيد هي الريش المشوي، فهو يضيف لمسة من الفخامة واللذة إلى مائدة العيد، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

الريش المشوية

طريقة عمل الريش المشوي

المكونات

- ريش دجاج مغسولة ومنقوعة في الليمون والملح

- بهارات مشكلة (مثل بهارات الدجاج أو بهارات الشواء)

- زيت زيتون

- عصير ليمون

- فلفل أسود

- ثوم مفروم

- ملح





طريقة التحضير

1. في وعاء، ضعي الريش وأضيفي إليها البهارات المشكلة، الثوم المفروم، الفلفل الأسود، وعصير الليمون. اتركيها تتبل لمدة ساعتين على الأقل.

2. سخني الشواية أو الفرن على درجة حرارة عالية.

3. ضعي الريش على الشواية واتركيها تشوى لمدة 20-25 دقيقة، مع تقليبها من حين لآخر وتحميرها من الجهتين.

4. عندما تنضج، قدمي الريش في صحن التقديم، ورشيها بالقليل من عصير الليمون وقدميها ساخنة.





نصيحة: يمكنك إضافة بصل مقطع وفلفل حار مفروم على الجانب لتحسين النكهة.





هكذا، يمكنك الاستمتاع بريش الدجاج المشوي في عزومتك مع العائلة والأصدقاء في عيد الأضحى.