الزمالك يواصل إستعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم الأحد بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف ووصوله إلى النقطه ال٣١ فى المركز الحادى عشر حيث يستعد الأبيض للقاء المصرى البورسعيدي غدا الإثنين فى الجوله ال٢٦ لبطولة الدوري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب ومن المقرر أن يختار المدير الفني ٢٠ لاعبا للسفر إلى الاسكندريه بعد المران مباشره للدخول فى معسكر مغلق.

ويغيب عن لقاء المصري قائد الفريق عمر جابر بسبب حصوله على البطاقه الصفراء الثالثة فى لقاء سيراميكا.

وأعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" سعيد بأداء اللاعبين في اللقاء، وأرضية الملعب كانت صعبة جداً، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد، ولم نستسلم في الشوط الثانى حيث كان لدينا إصرار واضح أننا قادرون على الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط بالرغم من قوة المنافس وقيام مدرب سيراميكا بعمل كبير في اللقاء كما أن الزمالك أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل".

وتابع المدير الفني :" أحمد مصطفى "زيزو" إنسان مثلنا وقلبه كبير جداً ولا تستطيع أن تحدد متى سيصنع الفارق ولكن شخصيته تساعد الفريق بشكل مستمر".

وواصل جوميز قائلاً:" أعلم جيداً أن عبدالله السعيد يلعب في مركز 10ولكن في التدريبات والملعب والمباريات لا أفكر بهذا الشكل وأكون حريص دائماً على أن يكون عبد الله السعيد متأخراً في الملعب ليكون وجهه على مرمى المنافس حيث اعتمدت على عبدالله السعيد وناصر ماهر في مركز 10".

وواصل المدير الفني قائلاً:" الزمالك يدفع لي الأموال من أجل أن أختار أفضل اللاعبين لبدء المباريات".

واختتم جوميز تصريحاته قائلاً:" ناصر منسي أهدر فرصتين ولكنه يتسلم الكرة جيداً ويُحرك الملعب، ويدافع جيداً، وهو يقوم بعمل جيد داخل الفريق حتى لو لم يسجل أهداف".