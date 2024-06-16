الشيخ ماهر المعيقلي .. إمام الحرم المكي وصوت قرآني من الجنة

تصدر الشيخ ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد قيامة بالخطبة الأشهر عن المسلمين خطبة عرفات في أفضل يوم طلعت فيه الشمس من مسجد نمرة وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الداعية الكبير الشيخ ماهر المعيقلي:

من هو الشيخ ماهر المعيقلي؟

هو الشيخ ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي، إمامٌ سعوديٌّ شهيرٌ، اشتهر بصوته العذب وقراءته المُتقنة للقرآن الكريم. ولد الشيخ ماهر في المدينة المنورة عام 1969م، وحفظ القرآن الكريم في سنٍّ مبكرةٍ، ثمّ واصل تعليمه الشرعيّ في جامعة أم القرى، كما حصل أيضًا على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

إنجازات الشيخ ماهر المعيقلي:

إمامة الحرم المكي: يشغل الشيخ ماهر منصب إمام الحرم المكي الشريف منذ عام 1428هـ، وهو من أشهر قرائه وأكثرهم متابعةً من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم.

التحفيظ والتجويد: يهتمّ الشيخ ماهر بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد، وقد أخرج العديد من القراء المهرة.

التأليف: للشيخ ماهر العديد من المؤلفات في علوم القرآن الكريم والتفسير، من أشهرها:

تفسير المعيقلي التيسير في قواعد التجويد منهج الحافظ في حفظ القرآن الكريم

الإصدارات الصوتية: سجّل الشيخ ماهر القرآن الكريم كاملاً بصوته العذب، كما سجّل العديد من التلاوات الخاصة والتواشيح الدينية.

مميزات الشيخ ماهر المعيقلي:

صوت عذب ومُؤثر: يتميز الشيخ ماهر بصوته العذب والقويّ، الذي يُلامس القلوب ويُضفي على تلاوته جمالًا وروعةً.

تجويد متقن: يُتقن الشيخ ماهر قواعد التجويد، ويحرص على تطبيقها بدقةٍ وإتقانٍ في تلاوته.

تلاوة مُتناسقة: تتميز تلاوة الشيخ ماهر بالتناسق والتوازن بين الآيات، ممّا يُضفي عليها سهولة الاستماع والتأمل.

خشوع وتأثر: يُحسّ المستمع بخشوع الشيخ ماهر وتأثّره بمعاني القرآن الكريم أثناء تلاوته.

تأثير الشيخ ماهر المعيقلي في المسلمين:

للشيخ ماهر المعيقلي تأثيرٌ كبيرٌ على المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث ساهم صوته العذب وتلاوته المُتقنة في نشر القرآن الكريم وتعزيز حبّه في قلوب المسلمين. كما أنّ إمامته للحرم المكي الشريف جعلت صوته مألوفًا لدى ملايين المسلمين، ممّا زاد من تأثيره ونفوذه.