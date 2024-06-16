استمتع بأجواء العيد وحضري الكبسة باللحمة الشهية

تعتبر الكبسة من الأطباق التقليدية التي تعكس روح التضامن والمشاركة خلال عيد الأضحى المبارك، فهي تجمع بين مذاق اللحم الشهي ونكهة الأرز والتوابل المميزة، مما يجعلها وجبة مثالية لتقديمها للعائلة والضيوف خلال هذه المناسبة السعيدة.

الكبسة

طريقة عمل الكبسة باللحمة

المكونات:

- 2 كوب أرز مصري

- 500 غرام لحم غنم مقطع إلى مكعبات

- 1 بصلة مفرومة

- 3 فصوص ثوم مهروسة

- 2 بندورة مقشرة ومفرومة

- 2 ملعقة كبيرة زيت طهي

- بهارات مشكلة (ملح، فلفل أسود، بهارات عربية)

- ملح حسب الذوق

- ماء



طريقة التحضير

1. في قدر عميق، قومي بتسخين الزيت على نار متوسطة، ثم قم بإضافة البصل والثوم وقليهما حتى يصبحان ذهبيين اللون.

2. أضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى تحتفظ بلونها.

3. أضيفي البندورة المفرومة وقلبي المكونات حتى يتجانس الخليط.

4. ضعي الأرز والملح والتوابل حسب الذوق وقلبي المكونات معًا لمدة دقيقتين.

5. سكبي الماء الساخن فوق الخليط حتى يغمره بالكامل، ثم اتركيه على نار هادئة حتى يغلي.

6. غطي القدر واتركي الكبسة تطهى على نار هادئة لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز تمامًا ويتشرب الماء.

7. بعد ذلك، قومي بتحريك الكبسة برفق وتقديمها ساخنة.



نصيحة:

يمكنك تقديم الكبسة بجانب السلطات الطازجة أو المخللات لتكتمل وجبتك بمذاق رائع.