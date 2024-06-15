خروف العيد: رمز لتضحية المسلم والتقرب إلى الله والتحابب بين الناس

يعتبر خروف العيد رمز ديني واجتماعي في عيد الأضحى المبارك، فيقدم المسلمون الأضحية تقربًا إلى الله تعالى اقتداءً بسنة نبيّهم إبراهيم عليه السلام.

أهمية خروف العيد:

التضحية: تُعدّ الأضحية رمزًا للتضحية والتسليم لله تعالى، حيث يُقدّم المسلمون أغلى ما يملكون تعبيرًا عن إيمانهم وطاعتهم.

صلة الرحم: تُساهم الأضحية في تقوية صلة الرحم ونشر روح التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، حيث يتمّ توزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء والمحتاجين.

السنة النبوية: يُعدّ ذبح الأضحية سنةً مؤكدةً عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: "من كان له سعة فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا".

اختيار خروف العيد:

العمر: يجب أن يكون الخروف قد أتمّ ستة أشهر على الأقلّ.

الصحة: يجب أن يكون الخروف سليمًا من الأمراض، خاليًا من العيوب، نشيطًا وقويًا.

النوع: لا يُشترط نوعٌ محددٌ للخروف، لكن يُفضّل أن يكون ذكرًا.

أدعية ذبح الأضحية:

قبل الذبح: يُسحب بسم الله الله أكبر.

بعد الذبح: اللهم منك وإليك بك أهديت وبك ذبحت وإليك تبلغني رضائك.

توزيع لحم الأضحية:

الثلث: للعائلة والأقارب.

الثلث: للمحتاجين والفقراء.

الثلث: للمتصدّقين.

شروط صحة خروف العيد:

سلامة الجسد: يجب أن يكون الخروف سليمًا من العيوب الظاهرة، مثل:

العرج: عدم القدرة على المشي بشكلٍ طبيعي.

العمى: فقدان البصر في إحدى أو كلتا العينين.

العور: فقدان إحدى العينين.

القطوع: قطع جزء من الأذن أو الذيل.

الكسر: كسر أحد العظام.

الجروح: وجود جروحٍ مفتوحةٍ أو التهاباتٍ جلدية.

سلامة الأسنان: يجب أن تكون أسنان الخروف سليمةً، ولا يوجد بها أيّ كسورٍ أو تسوسٍ.

سلامة الأعضاء التناسلية: يجب أن تكون الأعضاء التناسلية للخروف سليمةً، ولا يوجد بها أيّ تشوهاتٍ أو أمراضٍ.

الخصائص عامة لشراء خروف العيد:

النشاط: يجب أن يكون الخروف نشيطًا وحيويًا، قادرًا على الحركة بشكلٍ طبيعي.

الشهية: يجب أن يكون الخروف ذا شهيةٍ مفتوحةٍ، ويأكل بشكلٍ طبيعي.

الوزن: يجب أن يكون وزن الخروف مناسبًا لعمره، بحيث لا يكون نحيفًا أو بدينًا بشكلٍ مفرط.

الصوف: يجب أن يكون صوف الخروف نظيفًا وناعمًا، خاليًا من أيّ طفيلياتٍ أو أمراضٍ جلدية.

نصائح لاختيار خروف العيد:

الشراء من مصادر موثوقة: تأكد من شراء الخروف من مزارعٍ أو محلاتٍ موثوقةٍ تخضع للرقابة البيطرية.

فحص الخروف بدقة: قبل الشراء، قم بفحص الخروف للتأكد من سلامة صحته وخلوّه من أيّ عيوبٍ.

استشارة طبيب بيطري: إذا لم تكن متأكدًا من صحة الخروف، فاستشر طبيبًا بيطريًا.