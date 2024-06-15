100 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي فى قنا

أعلنت محافظة قنا، إنه تم تخصيص ٣٢٠٨ مسجد لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الاوقاف، ويبلغ عددها حوالي 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة، مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

وفي وقت سابق قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة ، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ .

وتابع المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها ، والتنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

مجازر مجانية

وفي سياق متصل، قال عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه تم تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

قال المتحدث الرسمي، إن ذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد على منع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

وأورد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة.

ولفت الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود. وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى. وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى.

وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط. وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.