لاعب منتخب ألبانيا يدخل تاريخ بطولة اليورو

دخل اللاعب بايرامي نجم منتخب ألبانيا تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا بهدفه في شباك إيطاليا ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة.

ويعتبر هدف بايرامي لاعب ألبانيا ضد أيطاليا هو أسرع هدف في تاريخ بطولة اليورو الذي سجله بعد مرور 22 ثانية فقط، مستغلا تمريرة خاطئة من لاعب اللأزوري ليخطفها سريعا ويسددها بقوة في الشباك.

وكسر بايرامي، الرقم القياسي السابق كان مسجل باسم اللاعب الروسي كيريتشينكو في مرمى اليونان 2004 بعد مرور 67 ثانية.

ويقع منتخب ألبانيا في مجموعة قوية تضم إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا ، وهي المجموعة الثانية.

وكان منتخب إسبانيا خاضه مباراته الأولى مع كرواتيا، والتي انتهت لصالح للاروخا بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة ليحصد الثلاث نقاط.

وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا في نسختها السابعة عشر، وكانت قد نجحت في مباراتها الأولى بالفوز على اسكتلندا بخماسية مقابل هدف.