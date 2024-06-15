التحالف الوطني في أسوان يوزع إفطار على صائمين يوم وقفة عرفات

قامت أمانة اسوان للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع وجبات ساخنة إفطار الصائمين على المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك يوم وقفة عرفات.

صيام يوم وقفة عرفات

ويأتي ذلك في إطار سعي التحالف الوطني الدائم لدعم المجتمع المصري، خاصة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

بهدف التخفيف عن الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على الصيام بكل سهولة ويسر.

أكدت أمانة أسوان، أن التحالف الوطني سيواصل جهوده خلال الفترة القادمة لتقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه الجهود المباركة.