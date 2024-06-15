حفلات صيف لبنان 2024| ثلاثية غنائية بين جورج وسوف رحمة رياض وآدم

تستمر ليالي لبنان الغنائية في الإعلان عن نجومها، حيث يجتمع سلطان الطرب جورج وسوف مع الفنانة رحمة رياض والفنان آدم على مسرح واحد، ضمن فعاليات موسم الحفلات الصيفية هناك .

موعد حفل ثلاثية جورج وسوف ورحمة رياض وآدم في لبنان أغسطس 2024

يقام الحفل في 11 من أغسطس القادم، داخل أحد الأماكن الشهيرة في العاصمة بيروت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني جورج وسوف “بيتكلم عليا”

كانت أحدث أغاني جورج وسوف من خلال “بيتكلم عليا”، التي سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "بيتكلم عليّا من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع: توزيه زاهر ديب، وتقول كلماتها: "يتكلم عليا .. ويقول فيا و فيا .. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته .. سايبه يغلط براحته ..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول .. ما يقول .. ماهو كل يا قلبي ما نتألم .. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول .. ع الحب اللي زمان جمعنا .. علي أشواقنا وعلي أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا حتى نار الغيرة لا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو

ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما اكلموش".

أحدث أغاني رحمة رياض ديو “مافي ليل” مع ناصيف زيتون

أما رحمة رياض فقد طرحت حديثًا ديو “مافي ليل” مع الفنان ناصيف زيتون، الذي حقق أكثر من 45 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "يوم الغابو عيونك عني شو تمنيت الأرض تنشق و تبلعني و ياما بكيت عمري بعدك حرفياً تمشاية حال يا ريت ترجع ما تنفع بس يا ريت مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل وين الكان يجيني بيعز الهم وين الكان يواسيني ودموعي يضم حسافه وحيف هالدنيا شو غداره تفرق قلوب العشاق بدل ماتلم"" مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل"