كشفت تحقيقات نيابة الجيزة، تفاصيل إلقاء "فران" بنزين على نفسه، في الشارع أمام منزل والدته، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل إضرام “فران”النار في نفسه أمام منزل والدته بـ" بولاق الدكرور "

وأفادت التحقيقات إصابة فران بحروق متفرقة في الجسم بنسبة 60% بعد أن ألقى "بنزين" على نفسه وأضرم النيران به في الشارع أمام منزل والدته بسبب خلافات بينهما،و تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول "وليد ب"، 60 سنة، فران، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 60%.

على الفور، انتقل معاون أول القسم، إلى مكان الواقعة وتبين وجود خلافات بين المصاب ووالدته دفعته لإلقاء بنزين على نفسه وإضرام النيران به في الشارع أمام منزل والدته، وتولت النيابة التحقيق

خاني وكنت لازم أخلص عليه.. اعترافات زوجة بسكب الزيت المغلي على زوجها بعيد شمس

كما قالت المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها؛ خاني وكنت لازم أخلص عليه.. بهذه الكلمات ؛حاولت المتهمة تبريرمحاولة قتل زوجها ، بعد أن سكبت عليه زيت مغلي في أثناء نومه قاصدة من ذلك قتله، بشقتهما السكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وتسببب الزوجة، كما كشفت التحريات، في إصابة زوجها الذي يعمل فني كاميرات، بحروق من الدرجة الثانية، ولم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها بإنهاء حياته، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما اعترف المجني عليه ؛ بارتكاب زوجته لواقعة الشروع في قتله، لسماعها إياه يتحدث مع أخرى في الهاتف، فدبت نار الغيرة في صدرها، وانتظرت لحظة استغراقه في النوم، وأحضرت زيتًا مغليًَا وسكبته عليه، قاصدة من ذلك إنهاء حياته.

كما شهدت منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة لسيدة تحاول قتل زوجها، حيث قامت بسكب إناء زيت مغلي أثناء استغراقه في النوم.

كانت البداية؛ عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدي المستشفيات الخاصة باستقبالها فني كاميرات مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بسؤال المجني عليه اعترف أن وراء الواقعة زوجته، بسبب اكتشافها علاقته بسيدة أخرى.

وعقب إعداد الأكمنة، تم ضبط الزوجة، التي اعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث مع سيدة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.