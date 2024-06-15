انتشال جثة طالب غرق في النيل وقوات الإنقاذ تبحث عن آخر

لقي طالب مصرعه غرقًا في نهر النيل بقرية الديسمي، التابعة لمركز الصف، بمحافظة الجيزة.

وأكد التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، أي عدم حصول الجسم على الأكسجين الكافي بعد التعرض للغرق، دون وجود أي شبهة جنائية.

استمعت رجال المباحث لأقوال أسرة الطالب، ولم تتوصل إلى أي دليل يشير إلى شبهة جنائية في وفاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن طالب آخر غرق في نفس المكان.

غرق شابين في النيل

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوجود حالتي غرق في نهر النيل بقرية الديسمي.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الضحيتين هما الطالبان "رضوان" و"محمد" تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.

انتشال الجثث

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتي الطالبين، وقد عثر على جثة "رضوان"، بينما لا تزال عمليات البحث عن جثة "محمد" مستمرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات في ملابسات الحادث.

وفي سياق منفصل شهدت منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة لسيدة تحاول قتل زوجها، حيث قامت بسكب إناء زيت مغلي أثناء استغراقه في النوم.

الغيرة القاتلة

كانت البداية؛ عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة باستقباله فني كاميرات مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بسؤال المجني عليه اعترف أن وراء الواقعة زوجته، بسبب اكتشافها علاقته بسيدة أخرى.

وعقب إعداد الأكمنة، تم ضبط الزوجة، التي اعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث مع سيدة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله سيدة مصابة بكسر بالجمجمة" – مقيمة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤالها قررت بأنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب في إصابتها المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالي عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة سوزركي

من ناحية أخرى، أصيب 4 أشخاص بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة سوزركي، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم ، تم نقل المصابين الي المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بين كمين الروس وكوبري أبو صيرفى نطاق محافظة الفيوم ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

وفى حادث آخر اليوم أصيب 3 اشخاص بالفيوم فى حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوبيس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوييس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي قبل مدخل المدينة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .