محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة

عيد الأضحى

فى لفتة طيبة، قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة لمشاركتهم احتفالهم بحلول عيد الأضحى المبارك وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

ورافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الأستاذة هناء عقلية رئيس حي غرب شبين الكوم .

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، معرباً عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

وأشاد المحافظ، بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموساً على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة الشوارع طوال أيام العيد والمتابعة الدورية لمستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة، واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.