دعوات أحلام من على جبل عرفات: مشهد مهيب

مع استمرار مشاعر الحج المقدسة في يوم عرفة، تفاعلت الفنانة أحلام مع الركن الأعظم من أركان الحج بالدعوات والثناء على وقوف الحجاج على جبل العرفات حتى تلون بالأبيض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انسترجام”.

علقت أحلام على وقفة جبل عرفات، قائلة :"إنَّ اللهَ يُباهي بأهلِ عرفاتٍ أهلَ السَّماءِ

‎‏فيقولُ لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا ،أشهدكم ياملائكتي أني قد غفرت لهم”

مشهد مهيب و رهيب جدا لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة

تستعد أحلام لحفلعا القادم في الكويت ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك في ختام فعاليات مهرجان ليلة عمر الكويتي.

يقام حفل أحلام في 19 يونيو القادم، ويتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كانت قد طرحت أحلام حديثًا أغنية “أيام الصفا”، والتي حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “ يا حبيبي أين أيام الصفاء يوم كنا كل صبح و مساء في تلاق وعناق وهناء إن رأيت البدر في كبد السماء أو رأيت الطير يشدو بالغناء يا حبيبي أين أيام خوال؟ يوم كنا بين سمار الليالي ننهل الحب و نفنى في الجمال و على النيل مواعيد الوصال لم يدم لي غير ذكرى في خيالي يا حبيبي هذه الدنيا لنا فاملأ الكون بهاء وسنا إنما سلواي ذكرى حبنا أين يا ليلاي مني عشنا؟ لم يدم في العش إلا طيفنا”.

بجانب أغنية السيدة الأولى التيحققت اكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "احب الحب على اصوله .. واعيش الصدق واقوله وانا بكامل قوى قلبي .. وعن احساسي مسؤولة ولاحظ يوم لاحظتك … حبيتك ونصبتك ملك والشوق مملكتك .. وانا السيدة الاولى انا السيدة الاولى اذا شفتك انا انسى .. وش الي كنت ابي انسى ادور للهوى مرسى .. وياخذ همي قيلوله تغيب و يرتبك نبضي .. ولا اقعد علي بعضي وعذرا يعني في لفظي .. تراني السيدة الاولى تراني السيدة الأولى.