مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا (يلا شوت) بث مباشر

مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا (يلا شوت) بث مباشر في يورو 2024 اليوم،اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ستنقل مباشرة مباراة بين إسبانيا وكرواتيا في بطولة يورو 2024، حيث يبدأ المنتخب الإسباني مسيرته في البطولة على أرضية "الملعب الأولمبي". اللقاء يأتي ضمن دور المجموعات لهذه البطولة التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 بث مباشر

وتضم المجموعة الثانية «القوية والنارية» في بطولة يورو 2024، منتخبات «إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا»، وهي ماتعرف بأسم مجموعة «الموت» في كأس أمم أوروبا هذا العام.

مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا (يلا شوت) بث مباشر

ويدير مباراة إسبانيا أمام نظيره كرواتيا، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: مايكل أوليفير، مساعد أول: ستيوارت بارت، مساعد ثاني: دانيال كوك، حكم رابع: أنتوني تايلور.

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التشكيل المتوقع لصدام إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2024، تشكيل إسبانيا المتوقع:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: جريمالدو - لي نورماند - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال.

خط الوسط: رودري - بيدري - ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

تذاع مباراة إسبانيا وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لليورو، عبر قناة beIN Sports Max 1.

معلق مباراة إسبانيا وكرواتيا في أمم أوروبا

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت، مهمة التعليق على مباراة إسبانيا وكرواتيا للمعلق عصام الشوالي.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في يورو 2024

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يدفع زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسيب ستانيسيتش- مارين بونجراتشيتش- يوسيب سوتالو- جوسكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم: أنتي بوديمير- لوفرو ماير- أندريه كراماريتش.