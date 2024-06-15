بطحة في الرأس .. محمود العسيلي الأكثر بحثًا على جوجل بعد خناقته مع مسلم

تصدر النجم محمود العسيلي التريند على جوجل، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر خلاله وهو يتشاجر مع مؤدي المهرجانات "مسلم" الذي ظهر مصابًا في رأسه وحوله بعض أصدقائه الذين يحاولون إبعاده عن العسيلي.

تشاجر محمود العسيلي ومسلم

فيديو تشاجر محمود العسيلي ومسلم:

خرج مسلم في تصريحات صحفية ليرد على ما تم تداوله، قائلًا: "من المفترض أن أشارك في حفل مع محمود العسيلي في السعودية قريبًا، وخلال التجهيزات تأخرت عن موعد البروفات، وفور وصولي انهال عليّ الفنان محمود العيسلي بالسب والتوبيخ".

مسلم

حقيقة تشاجر محمود العسيلي ومسلم:

أكد مؤدي المهرجانات، أن طريقة العسيلي استفزته فرد الإهانة بـ"ضربه" بقوة، وبينما كنت أفعل ذلك ألقى عليّ العسيلي شيئًا ثقيلًا على رأسي، تسبب في جرحي ونزف الدماء: "بطحني في راسي".

وقال مطرب المهرجات مسلم، أنه لم يتخذ أي خطوة قانونية، بسبب تدخل الجهة الإنتاجية للحفل، والتي قررت الصلح بيننا في موقع الشجار.

وكان ظهر مسلم في الفيديو المتداول وهو يقول أثناء المشاجرة: "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بِتْقِلّ مِنِّى قُدام خطيبتي؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليا كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".

تشاجر محمود العسيلي ومسلم

تشاجر محمود العسيلي ومسلم اشتباك مزيف:

أعتقد البعض أنه "اشتباك مزيف من أجل الدعاية، حيث إن الفنان محمود العسيلي يشارك في دويتو غنائي مع "مسلم" سوف يعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي:

يستعد الفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي ثالث أيام العيد، وذلك بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

حفل محمود العسيلي بالساحل الشمالي:

من المقرر أن يقدم محمود العسيلي، خلال الحفل، باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.