محافظ أسوان يشدد على ضرورة انتظام تدفقات مياه الشرب بمختلف المناطق والأحياء

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة إنتظام تدفقات مياه الشرب بمختلف المناطق والأحياء السكنية بكافة مراكز ومدن المحافظة ، ومنع الأجازات للأطقم الفنية وفرق الصيانة للعمل على مدار الـ 24 ساعة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة للنقاط الساخنة لسرعة التدخل ووضع الحلول الجذرية لأى طورارئ، والقضاء الفورى على أى شكاوى جماهيرية من خلال الخط الساخن لشركة مياه الشرب رقم 125 ، وتوفير سيارات المياه بالمجان.

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وأوضح عطية، أن معاناة المواطن الأسوانى فى بعض المناطق الساخنة من ضعف وإنقطاع مياه الشرب المتكرر جاء نتيجة عدم الإلتزام بإشتراطات الإقامة ، بالتدفقات الكبيرة من الجنسيات الغير مصرية على مناطق الصداقة القديمة والجديدة والمحمودية والعقاد والإسكان المتميز، وتسكينهم بواسطة المواطنين من ضعاف النفوس بهدف تحقيق مكاسب مالية وشخصية، ليؤدى كل ذلك إلى زيادة إستهلاك المياه فى هذه المناطق والضغط على الشبكات والمحطات.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديرى غرفة العمليات والأزمات وشبكات المرافق ( GIS )، ومسئولى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بأن يتم تسليم جهاز شبكات المرافق كافة اللوحات التنفيذية الخاصة بأعمال الشبكات بمختلف المشروعات الجارية والمنتهية بهدف تسليمها لوحات مجمعة للبنية التحتية لتحقيق التنسيق العرضى الذى يساهم فى نجاح هذه المشروعات بشكل محكم وممنهج ، وبالتالى تلافى أى تعارضات أو تداخلات مستقبلية فيما بينها.

وكلف أن تقوم لجان متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شبكات المرافق بالمحافظة ، والمحليات والجهات المختصة بمراجعة كافة الوصلات، وقطع المياه عن أى وصلات عشوائية تم تركيبها وتوصيلها خلسة لتأثيرها السلبى فى ضعف المياه بالمناطق السكنية المختلفة ، وهو الذى يتكامل مع تأمين غرف محابس المياه ومراجعة نقاط الربط حتى يتسنى تحقيق السيطرة الكاملة.

والتدخل السريع مع أى حالات طارئة، وهو الذى يتوازى مع المتابعة لإنتظام تشغيل المحطات والروافع على مدار اليوم، ومراجعة تصرفاتها حتى تعمل بالكفاءة المطلوبة، فضلاً عن مواصلة أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى للحد من أى إنسداد، وتلافى أى كسورات أو طفح مستقبلى بها .