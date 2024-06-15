اندلاع حرائق في هجوم بالمسيرات على شمال إسرائيل

تسللت مسيرات عدة من جنوب لبنان، وانفجارت في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، ما أسفر عن اندلاع حرائق.

وقال المتحدث إن صفارات الإنذار دوت بعد الاشتباه بتسلل مسيرات إلى الجليل الغربي، مضيفا أنه تم رصد الأهداف الجويه لاحقا، لكنها كانت قد اخترقت الحدود.

وأشار إلى انفجار المسيرات في موشاف جورين، دون وقوع إصابات، واندلعت حرائق في المنطقة الواقعة بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله عن استهداف قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الرد على اغتيال القيادي أبو علي طالب، في بلدة جويا.

في غضون ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صاروخين مضادين للدروع أصابا قاعدة الرصد الجوي في ميرون.

كما تم إطلاق عدد من المسيرات الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر، مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي، لاستهداف مقر قيادتها وأماكن تموضع ضباطها وجنودها.

كذلك، استهدف حزب الله تموضعا لجنود الاحتلال في موقع حدب يارون بصاروخ في شمال إسرائيل.

واندلع حرائق جراء قصف إسرائيلي بين بلدتي دير ميماس وكفركلا جنوبي لبنان، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال استهداف عنصر من حزب الله في عيترون جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال أن صاروخا أطلق من قطاع غزة قبل فترة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، دون وقوع إصابات.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما أطلقتا دفعة من الصواريخ على قاعدة عسكرية قريبة من بلدة صوفا.

ودوت صفارات الإنذار في صوفا، وكذلك في بلدات سدي أبراهام، وهوليت، وبري غان، وتالمي يوسف المجاورة.