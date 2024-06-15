إعلان نتائج بعض الفرق الدراسية بكلية التجارة والكلية المصرية الصينية بجامعة القناة

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بسرعة الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 بكليتي التجارة والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مشيراً إلى أن الدقة في مراجعة وإعلان النتائج تأتي في إطار حرص الجامعة على تحسين الخدمات الإلكترونية وتيسيرا على الطلاب حيث يتم إعلان النتائج عبر برنامج ابن الهيثم.

وأرسل مندور، برقية تهنئة إلى جميع الطلاب الناجحين، متنمياً لهم مزيد من النجاح والتفوق، مطالباً إياهم بالمشاركة في خطة الأنشطة الطلابية الصيفية والدورات التدريبية المتميزة التي تقدمها الجامعة خلال إجازة نهاية العام.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن النتائج قد تم إعلانها للطلاب عبر النظام الإلكتروني المتكامل، موضحاً أنه يتيح للطلاب الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة من خلال بوابة الطالب الإلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن دقة المعلومات.

وأشار الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أنه تم إعلان نتائج الفرقة الأولى والثانية والرابعة لثلاث شعب ( الاتصالات - الميكاترونك - التكنولوجيا)، والتي تعمل بالنظام الفصلي، هذا وتم رصد ومراجعة النتائج تحت إشراف الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أما كلية التجارة - فأشارت الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية إلى أنه تم إعلان نتيجة برنامج FMI المستوى الأول والثاني والثالث، وبرنامج CH المستوى الأول والثاني، أما برنامج BIS فقد تم إعلان نتائج المستوى الثاني والثالث.

جاءت مراجعة وإعلان النتائج بكلية التجارة تحت إشراف الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج الجديدة.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمنسق العام لبرنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب إلى أن الطلاب يمكنهم معرفة النتائج عبر الرابط:

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/abnelhaytham.aspx