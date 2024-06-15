ليلة الوقفة.. وفاة سيدة من الدقهلية علي جبل عرفات

سادت حالة من الحزن الشديد، في قرية الظهرية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، عقب فاة سيدة في بداية العقد السادس من عمرها تدعي نفسية علي جمعة، أثناء تأدية فريضة الحج لهذا العام.

وفاة سيدة من الدقهلية على جبل عرفات اليوم



وقالت أحد أقارب المتوفية، إن الحاجة نفسية علي جمعة، توفيت صباح اليوم، علي جبل عرفات أثناء تأدية فريضة الحج، موضحة بأن" سيتم دفنها في البقيع وكانت تتمنى دائما وفاتها ودفنها في البقيع، الله يرحمها كان طيبة وكريمة ومحبوبة للجميع ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

تحذير للحجيج من تناول هذا المشروب على جبل عرفات



نصحت الدكتورة بسمة يسري، طبيبة بشرية متخصصة فى التغذية العلاجية، حجاج بيت الله الحرام، بعدة نصائح صحية عليهم فعلها أثناء أداء المناسك خاصة الوقوف بجبل عرفات، حتى لا يتعرضوا إلى وعكات صحية.

وقالت الطبيبة البشرية المتخصصة فى التغذية العلاجية، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين: "درجات الحرارة مرتفعة جدا، فلابد من شرب ٤ لتر يوميا، حتى لا نصاب بالجفاف او الإجهاد الحراري".

وحذرت من الإفراط فى شرب القهوة والشاي لما يحتويه على كافيين يسبب الجفاف، وكذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لافتة إلى أن هذه المشروبات تزيد العطش وتسبب جفاف الجسم من السوائل.

وتابعت: "لابد من تقليل المملحات خاصة فى المكسرات، وايضا الأكلات الحارة التى تحتوى على الشطة، ويمكن تعويض هذا بتناول التمر لما فيه من عناصر غذائية مهمة".

وأضافت: "أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكرى، عليهم الالتزام بجرعات علاجهم وأن يكون معهم تمر أو بسكويت أو فواكه مجففة يتناولوها فى حال حدوث هبوط".