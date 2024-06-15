مصرع طفله بالفيوم بسبب صعق كهربائى من كولدير مياة

لقيت طفله بالفيوم، مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء شرب الماء من " كولدير"، بقرية سنوفر بدائرة مركز الفيوم ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغ ي باستقبال مستشفى الفيوم العام، طفله جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز الفيوم لمحل الواقعة، وتبين مصرع طفله تدعى حنين .خ 14 سنة ، من قرية سنوفر بدائرة مركز الفيوم ، حيث صعقها التيار الكهربائي أثناء قيامها بالشرب من مبرد مياه الشرب "كولدير " بالطريق العام محل البلاغ مما نتج عن وفاتها في الحال ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حررمحضر بالواقعة واخطرت النيابة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة والتى افاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، تم التصريح بدفن الجثة وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق أصيب 4 اشخاص بالفيوم فى حادث إنقلاب سيارة سوزركي، بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم ، تم نقل المصابين الي المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بين كمين الروس وكوبري أبو صيرفى نطاق محافظة الفيوم ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وفى حادث اخر اليوم أصيب 3 اشخاص بالفيوم فى حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوبيس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوييس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي قبل مدخل المدينة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .