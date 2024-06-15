ختام ليالي العرض المسرحي "ماما أنا آسف" بثقافة الفيوم

يشهد فرع ثقافة الفيوم، عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

اللقاءات الثقافية والورش الفنية

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

حلال ذلك يختتم فرع ثقافة الفيوم، مساء اليوم السبت، فعاليات العرض المسرحي "ماما أنا آسف" لفرقة الفيوم العرض تأليف وأشعار سامح الرازقي وإخراج عيد عثمان، ليتم إسدال الستار على العرض المسرحي الذي انطلقت أولى لياليه يوم 6 يونيه واستمرت بشكل يومي حتى العرض الختامي اليوم السبت 15 يونيه، وذلك على مسرح مجلس مدينة الفيوم في الساعة التاسعة مساء يوميا.

يقام العرض المسرحي تحت إشراف سماح كامل مدير عام الفرع، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم المخرج حمدي حسين ومهندسة الديكور نهله مرسي ومخرج مسرح العرائس ناصر عبد التواب، وعدد كبير من المثقفين والأدباء ورواد فرع ثقافة الفيوم.

واستمرارا للنشاط المنفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهدت مكتبة الكعابي، بالتعاون مع قسمي التمكين الثقافي والجمعيات الثقافية، ورش فنية أحدهما من الورق الكرتون، وأخري لإعادة التدوير من مخلفات البيئة.

ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم للأطفال بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة لتعليم أساسيات الرسم التابعة لقسم المواهب والفنون التشكيلية، نفذها محمود سالم الفنان التشكيلي بالمكتبة، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة مسرح بعنوان ( المبدع الصغير ) أدار الورشة الفنان اميل ألفنس، تضمنت التدريب على الأداة الأولى والأهم للممثل وهي أداة التركيز وأهمية تعريف معنى كلمة الممثل، وتوعية المتدربين على أهمية هذا التدريب لرفع قدرات الممثل الشامل.

حيث أن برنامج الورشة عبارة عن فن التمثيل، الغناء والموسيقى، فن التعبير الحركي، فن الدراما وكتابة القصة، فن تصنيع الديكور والملابس من الخامات الغير مستخدمة (إعادة التدوير).

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.