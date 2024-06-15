محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جاء خلالها:

"يسعدني ويشرفني وإنه لمن دواعي سروري أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مخلصاً لاستكمال مسيرة النهضة، وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة فخامتكم الرشيدة والحكيمة".

كما بعث محافظ الشرقية، برقيات تهنئة مماثله للدكتور "مصطفي مدبولي" رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والاصلاح الاداري، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطي ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية , داعياً ابناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره .

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية ان تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، مطالبا أبناء المحافظة بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في إحداث التنمية المنشودة وبناء الوطن.