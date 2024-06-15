"فرحتنا في لمتنا".. برنامج متنوع لقصور الثقافة في احتفالات عيد الأضحى

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا فنيا حافلا بعنوان "فرحتنا في لمتنا"، بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة.

يتضمن البرنامج أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، حدائق أكتوبر، منطقة الخيالة، والأسمرات، بجانب الورش الفنية واللقاءات التثقيفية حول "القيم والأخلاقيات المستفادة من العادات الاجتماعية في العيد".

وتبدأ الفعاليات الاثنين المقبل ثاني أيام عيد الأضحى مع حفلات فنية وفقرات ترفيهية، بمناطق المحروسة وأهالينا وحدائق أكتوبر.

وتقام الفعاليات يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى بمنطقة الخيالة وتتضمن عددا من الورش الفنية والثقافية المقدمة للأطفال.

وتختتم الفعاليات في اليوم التالي بحي الأسمرات، وتنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع.

برنامج فني حافل

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، يشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات للمرة الأولى بمسرح السامر في الفترة من 17 إلى 19 يونيو وقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية ببورسعيد والأقصر، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

سينما الشعب

وضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها في 18 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

والأفلام هي "ولاد رزق 3" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا .

أما فيلم "عصابة الماكس" فيقدم بسينما قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف.

وأخيرا فيلم "اللعب مع العيال" يعرض بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.