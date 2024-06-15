لطيفة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وبيع سيارتها بسبب ألبوم

تحدثت الفنانة لطيفة عن استعانتها بخاصية الذكاء الاصطناعي في تصوير فيديو كليب أغنية «يا ليالي»، وظهرت بشكل جيّد.

وأضافت لطيفة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «أنا طول عمري جريئة وأنا بغني مش عشان أخد فلوس أو أتشهر، أنا بحب الغناء ودرسته ومحبش غيره في الحياة بجانب الرياضة والأشياء الخاصة»، مشيرة إلى أن الموسيقى والفن والإبداع واستخدام تقنية جديدة ضمن متعة الحياة.

وتطرقت لطيفة للحديث عن التحضير لتصوير عدد من أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 10 أغنيات على طريقة الفيديو كليب، باستخدام برامج الـAi، وهي «مفيش ممنوع وبتقول جرحتك و100 كداب ويا ليالي»، بالإضافة إلى أغاني من ألبوم الموسيقار زياد الرحباني المقرر طرحه قريبا.



لطيفة: لا أغني من أجل المال

وكشفت النجمة لطيفة سر تحديها لتقديم أغاني بالذكاء الاصطناعي في ألبومها الجديد، كما تحدثت عن المرة التي باعت سيارتها من أجل الإنتاج.

وقالت لطيفة خلال استضافتها في برنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد: "أنا طول عمري جريئة ولهذا أحببت فكرة الذكاء الاصطناعي في ألبومي".

وتابعت: "أنا استمتع فأنا لا أغني من أجل المال والشهرة، لكن أنا أغني لأنني أحب هذا ودرسته ولا أحب غيره في الحياة بجانب أموري الخاصة".

وأضافت لطيفة: "المزيكا والفن والإبداع وأن أقدم عمل جديد، هذه هي المتعة بالنسبة لي".

وعن بيع سيارتها، قالت لطيفة: "وقت تقديم ألبوم أكتر من روحي بحبك، بعت سيارتي من أجل إنتاجه ".



ألبوم كامل مع الرحباني قريباً

وتحدثت النجمة لطيفة عن ألبوماتها الجديدة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وبينهم تعاون خاص مع زياد الرحباني.

وقالت لطيفة : "يوجد ألبوم كامل مع زياد الرحباني كلامًا ولحنًا وتوزيعًا".

وأشارت لطيفة إلى أن ألبومها مع الرحباني سيتم طرحه قريبًا، فيما قالت عن ألبوم مفيش ممنوع المقرر طرحه في عيد الأضحى أن كل أغانيه مصرية باستثناء أغنية واحدة فقط تونسية.

وأشارت لطيفة إلى أن والدتها الراحلة اختارت معها أغنية «يا ليالي» قبل وفاتها، قائلة: «ماما فرحت اوي لما سجلتها وسمعتهالها واتصلت بتميم وشكرته عشان وزعها».