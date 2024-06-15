الموافقة على إنشاء محطتين للمحمول بالشرقية

استوفوا الاشتراطات من 7 محطات..

أجرت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية؛ المعاينات الخاصة لعدد 7 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز «القرين، منيا القمح، فاقوس، الإبراهيمية، ديرب نجم»، بالإضافة لفحص 93 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، فضلاً عن إعداد السجل البيئي لـ 5 منشآت، وإجراء القياسات البيئية لعدد 4 منشآت و4 مطاعم.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية، و كذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

وفي سياق متصل، قامت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 7 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز «القرين، منيا القمح، فاقوس، الإبراهيمية، ديرب نجم»، وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 2 محطات، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة، وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات، للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين «وزارة الإتصالات، وزارة الصحة والسكان، وزارة البيئة».

وأكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 93 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على عدد 91 مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية، فضلاً عن إستيفاء 2 مشروع لحين إستكمال الإشتراطات البيئية .

وأشار إلى قيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ 5 منشآت، وإجراء القياسات البيئية لعدد 4 منشآت و4 مطاعم للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة، وقامت لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 4 محطات تموين سيارات و 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، فضلاً عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 8 ورش «تصليح سيارات، تصنيع ملابس، اكسسوارات سيارات».

وذكر أن التفتيش أسفر عن تحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة للغلق الفوري لورشة تصليح سيارات والتوصية بغلق أخرى للعمل بدون ترخيص.