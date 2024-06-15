أمل جديد لمرضي السكتة الدماغية في مستشفيات جامعة عين شمس

تستعد مستشفيات جامعة عين شمس لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، والتي تعد الأولي من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات.

توفير خدمة تليق بالمريض في مستشفيات جامعة عين شمس

وأوضح الدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في جامعة عين شمس أن الوحدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية طبقا لأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصري ولتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.

وأكد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في جامعة عين شمس، أن الوحدة تضم أحدث جهاز للقسطرة في العالم، كواحد من ١٠ نسخ فقط علي مستوي العالم و لا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويتميز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضي، وكذلك أحدث اجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التاهيل لمرضي السكتة الدماغية إلى جانب فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.

وأشار الدكتور أحمد البسيوني مدير وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، أن السكتة الدماغية لحظة مفاجئة قد تغير حياة إنسان بأكملها، وتعد السبب الأول للإعاقة والثاني للوفاة علي مستوي العالم.

وأوضح مدير وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة أن شخص واحد من كل ٤ أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية، مشيرا أن مصر بها ٢٥٠ ألف حالة سكتة دماغية سنويا إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون بمضاعفاتها؛ ومع التقدم العلمي، تزايد الأمل في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرصهم في التعافي.

وأكد وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة أن مستشفيات جامعة عين شمس، الصرح الطبي العريق قدمت ما يتوائم مع مسئوليتها تجاه المجتمع المصري ؛ حيث يتم افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، لتكون بمثابة أمل جديد وحقيقي للمرضي في مصر.