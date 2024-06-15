كيت ميدلتون|تزوجت الأمير ويليام وأسرتها تعمل في مناجم الفحم (بروفايل)

تصدرت أميرة ويلز كيت ميدلتون، محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، عقب كشفها عن تطورات حالتها الصحية،مؤكدًة أنها إنها تحرز تقدما جيدا في العلاج الكيميائي الوقائي الذي تخضع له بعد إصابتها بالسرطان.

كيت ميدلتون

وفي السطور التالية نبرز أهم المعلومات عن كيت ميدلتون:

الأميرة كيت التي تبلغ 43 عامًا.

ولدت كاثرين في الـ9 من يناير من عام 1982، وهي الابنة الكبرى لعائلتها، التي نشأت في بوكلبوري بمقاطعة باركشير.

ليست من أصول نبيلة عكس ما يتوقعه الكثير، فإن عائلتها كانت تعمل في مناجم الفحم بإنجلترا، وانتقل هذا العمل عبر أجيال لأسرتها.

والدتها كارول جولد سميث تزوجت من والدها الطيار مايكل ميدلتون عام 1980.

درست كيت في مدرسة سانت أندرو وكلية مارلبورو، ثم التحقت بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا لدراسة التاريخ وهناك التقت بالأمير ويليام عام 2001.

كيت ميدلتون

تعرفت كيت ميدلتون على الأمير ويليام بدأت في عام 2001، بعدما التقت به وهما طالبان في سانت سالفاتور هول بجامعة سانت أندروز.

لم تلفت "كيت" أنظار الأمير ويليام إلا في عام 2002 حينما كانت تشارك في عرض أزياء خيري في الجامعة.

بدأت كيت ميدلتون في مواعدة الأميرة ويليام، في عام 2003 ، وفي عام 2004 انتقلت للعيش معه في شقة مشتركة مع اثنين من الأصدقاء، وفي العام ذاته انفصل الثنائي لفترة وجيزة، ولكنهما عادا مرة أخرى سريعًا.

تزوجت الأميرة كيت والأمير ويليام في أبريل من عام 2011، في حفل زفاف ضخم شاهده ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم، إذ حصلت بعد الزواج مباشرة على لقب "دوقة كامبريدج".

كيت ميدلتون

حصل الزوجان على المنزل الريفي "آنمير هول" في مزرعة ساندرينجهام كهدية زفاف من ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

كان عمرها عند الزواج 29 عامًا، وبعد الزواج اتخذ الزوجان من منزل نوتنغهام مقر إقامة لهما في لندن، لينتقلا بعدها شقة مكونة من 4 طوابق تضم 20 غرفة في قصر كنسينجتون.

وفي عام 2017 أصبح قصر كنسينجتون المقر الرئيسي لإقامة ويليام وميدلتون بعد الانتقال من منزلهما الريفي، وفي عام 2022 تم الإعلان عن انتقال الزوجين مع أطفالهما إلى منزل أديليد في وندسور.

وبعدما تولى الملك تشارلز الحكم في نوفمبر 2022، منح ابنه ويليام وكيت زوجته لقب أمير وأميرة ويلز، الذين أنجبا 3 أبناء، هم الأمير جورج، ثم الأميرة شارلوت، والأمير لويس.

كيت ميدلتون

تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

كانت قد نشرت كيت ميدلتون رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، أمس الجمعة قالت أنها "لم تتجاوز مرحلة الخطر".

وأضافت أميرة ويلز، إنها "تأثرت بشدة" بآلاف الرسائل الرقيقة من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس.

وأكدت كيت،أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام وريث العرش البريطاني.

وأوضحت أنها، "أحرز تقدما جيدا، لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة".

وأشارت كيت ميدلتون "في هذه الأيام المرة، تشعرون بالضعف والتعب وعليكم الاستسلام لراحة أجسادكم. لكن في الأيام الحلوة، حينما تشعرون بأنكم أقوى، تريدون اغتنام الشعور بالعافية بأكبر قدر".