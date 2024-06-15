تجهيز 5 آلاف مسجد و 793 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي بالشرقية

أعلن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، انتهاء استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحي المبارك، لافتا إلى أنه تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويا، بجانب 793 ساحة كائنة بمراكز الشباب، وأفنية المدارس، وأراضي فضاء، تم معاينتهم جميعا وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة العيد، مع تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية الصلاة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها، لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف، ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديريه الأوقاف، أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، والمتمثلة في أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم، وإن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المُصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما، ولا ينبغي أن تُصلي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، مع الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الأضحي بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة، وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

وقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي، ونشر تعاليم الدين السمحة، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة، مثمنًا دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله، وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد، وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.