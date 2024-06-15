أصالة تتصدر بوستر ثم أنا بأحدث صيحات موضة 2024

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري بوستر ألبومها الجديد، الذي يحمل أسم ثم أنا، بعدما طرحته شركة روتانا لصوتيات والمرئيات عبر حسابها الشخصى بموقع الإنستجرام، والمقرر طرحه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتصدرت أصالة البوستر بإطلالة جذابة محتشمة مواكبة لأحدث صيحات موضة ربيع وصيف 2024، لتتألق على خطى عارضات الأزياء، حيث ارتدت فستان طويل مجسم بأكمام طويلة مزودة بجوانتي ناعم، صمم الفستان من قماش التل مع الحرير باللون البيج.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر لافته تتناغم مع سترة غطاء شعرها بالكاب الفضفاض، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزَا على ألوان النود ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وفي سياق متصل، ينتظر طرح أغاني ألبوم ثم أنا لـ أصالة نصري، تزامنا مع موسم عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، ويكون كليب إنسان، هو أول أغاني ألبومها.

تستعد أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في سلطنة عمان، بالعاصمة مسقط، يوم 29 أكتوبر المقبل، ضمن جولتها الغنائية العربية.

نشرت الشركة المنظمة لحفل أصالة نصري في عمان، بوستر الحفل عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في إطار الترويج للحفل بين الجمهور.

كما تستعد أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في مدينة اسطنبول التركية يوم 13 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

أصالة نصري

أصالة نصري (15 مايو 1969 -)؛ مغنية سورية، تعدّ واحدة من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.

حياتها

ولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.

بدايتها الفنية

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.

ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991، وهذه الأغنية من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لصوتها بنبراته القوية أثر كبير في أغانيها. شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكذلك تمت استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.

دور والدها في اكتشافها

اكتشفها والدها مصطفى نصري والذي كان مغنيًا مشهورا بتلك الفترة، حيث عاشت في مدرسة والدها الغنائية وتتلمذت على يديه ورعاها في ذلك المجال، وقد وجد بها الصوت القوي واكتشف ذلك عندما كان عمرها أربع سنوات، بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات وذلك من خلال تقديم أغاني والدها، وبعدها في قصص عالمية «قصص الشعوب»، وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية بالإضافة إلى أنها شاركت في غناء الأناشيد القومية.