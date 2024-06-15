جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب التقديم لمنح برنامج فولبرايت لمدرسي اللغة الانجليزية

لدراسة بالولايات المتحدة (FLTA)..

تعلن جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت لمساعد تدريس اللغات الأجنبية (FLTA)، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة فولبرايت/ مصر.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط: إن "برنامج فولبرايت"؛ يستهدف تطوير مهارات المدرسين المهنية، واكتسابهم معرفة مباشرة بالولايات المتحدة، وثقافتها، وشعبها، ولتطوير المعرفة بالثقافات، واللغات الأجنبية، ولتبادل الثقافات المختلفة.

ويوفر برنامج فولبرايت لمساعد تدريس اللغات الأجنبية (FLTA)؛ فرصًا لمدرسي اللغة الإنجليزية، أو المتخصصين في بداية حياتهم المهنية في المجالات ذات الصلة للدراسة؛ لتعزيز مهاراتهم التعليمية، وزيادة كفاءتهم في اللغة الإنجليزية، لمدة عام دراسي واحد ( دراسة أكاديمية ٩ شهور) في الولايات المتحدة، وغير قابل للتجديد، علماً بأن التقديم متاح حتى يوم ١١ من يوليو ٢٠٢٤.

للاستفسارات، والتواصل مع هيئة فولبرايت؛ عن طريق البريد الإلكتروني:

Email: [email protected]