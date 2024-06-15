فوائد اللحوم لبناء جسم الإنسان.. وأفضل طرق الطهي

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن اللحوم بكل أنواعها من أهم علامات عيد الأضحى المبارك، إذ يقبل المواطنين على الذبح أو الشراء، فهي رمز البهجة والفرحة، مضيفة أن اللحم تتميز بقيمتها الغذائية المرتفعة لأنها بروتين حيواني هام لبناء أنسجة الجسم تحتوي على السيلينيوم والزنك الذين يدعمون الجهاز المناعي، وتحتوي على الحديد الذي يحارب الأنيميا وفيتامين ب اللازم لسلامة كرات الدم الحمراء.

وأضافت عز الدين في تصريحها لـ"الوفد"، أن اللحم أيضًا تحتوي على نسبة من الدهون الصحية إذا تم تناولها بالمقدار السليم، موضحة أن جرام اللحم الواحد يعطي للجسم حوالي 4 سعر حراري، وجرام الدهن يعطي 9 سعر حراري، بالإضافة للأحماض الأمينية الموجودة في اللحم وبالتالي فهي مهمة جدا لجسم الإنسان.

أفضل طرق طهي اللحوم

وأكدت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن أشهر طرق الطهي وأكثرها صحة هي السلق والشوي، موجهة نصيحة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الضغط والقلب: عليكم تناول اللحم المسلوق وهي أصح طرق الطهي لأنها تخلص اللحمة من أكبر نسبة من الدهون.

وتابعت: الشوي من الأشكال الصحية لتناول الطعام ولكن الشوي الآمن في فرن البوتجاز أو الشواية الكهرباء، والابتعاد عن الشوي على الفحم الذي يتصاعد منه غازات أول أكسيد الكربون الذي يسبب الأمراض السرطانية.

وأكدت على عدم إضافة الملح أثناء تدبيل اللحوم المعدة للشوي لانه يساعد على تخلصها من السوائل وبالتالي تأخذ وقت أكبر للتسوية وتصبح "ناشفة"، بالإضافة لضرورة وضع البقدونس تحت اللحم المشوية لأنه يساعد في امتصاص الدهون.

واختتمت: يجب إزالة الدهون التي تتكون على سطح الشوربة والتقليل من كمية الدهون المضافة للطعام، وأيضًا أثناء الأكل تناول البروتين والسلطة أولا والإقلال من النشويات، والحرص على شرب الماء بكميات كبيرة والابتعاد عن المشروبات الغازية.