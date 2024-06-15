عاجل
المقاومة تفجر مدرعة نمر إسرائيلية ومقتل 8 جنود محترقين داخلها
السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة في الكويت

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للطلاب المصريين في دولة الكويت، بعد حصولهم على أعلى الدرجات في نتائج امتحانات الثانوية العامة الكويتية 2024، بشعبتيها العلمي والأدبي، حيث أظهرت النتائج تفوقا ساحقا للطلبة المصريين على مختلف الجنسيات الأخرى.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن فخر الدولة المصرية واعتزازها بشبابها ونجاحهم، مؤكدة أن الطلاب المصريين واصلوا تفوقهم المعتاد بتحقيق إنجاز تعليمي كبير هذا العام ‏بعد حصولهم على المراكز الأولى في شهادة الثانوية العامة بالكويت سواء في القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني.

ووجهت السفيرة سها جندي، رسالة شكر وتقدير لأسر الطلبة بعد المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز العلمي، موضحة أن هؤلاء الطلاب هم الامتداد الحقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في شتى المجالات.

كما هنأت وزيرة الهجرة وزارة التربية بالكويت على نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة من مختلف الجنسيات، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، وأن جميع أبناء الجالية المصرية فى الكويت يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني، وذلك انعكاسا للعلاقات الوطيدة والراسخة بين البلدين.

IMG-20240615-WA0015
IMG-20240615-WA0015
IMG-20240615-WA0014
IMG-20240615-WA0014
IMG-20240615-WA0013
IMG-20240615-WA0013
IMG-20240615-WA0012
IMG-20240615-WA0012

مواد متعلقة

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

بدء تفويج الحجاج المرضى للمشاعر المقدسة.. صور

جندي تشيد بسرعة استجابة وزير الطيران لمقترحات المصريين بالخارج

الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية ويعلن دعمه لمصر

الهجرة: دراسة إطلاق مركز مختص بتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الأسواق الأوروبية
الجريدة الورقية