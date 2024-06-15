أبو عبيدة: تذكروا إخوانكم في فلسطين وغزة بدعواتكم في الحج

دعا الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في ‎غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.

قال أبو عبيدة، إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة.

وأكد أبو عبيدة، أن “طوفان الأقصى” انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وأن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم.