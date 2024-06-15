انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع كرتون في الجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة نشوب حريق بمصنع كرتون في فيصلت وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لتحديد الخسائر ومعرفة تفاصيل الحادث.

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة نجحت في إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن كرتون بمنطقة فيصل دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مخزن كرتون بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن كرتون أسفل عقار سكني وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ويناقش رجال المباحث الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب نشوب الحريق والتحفظ على مالك المخزن، فيما تمركزت 4 سيارات إطفاء بموقع الحادث لاستمرار عمليات التبريد ومنع اشتعال ألسنة اللهب مرة أخرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة تكلف بتشكيل لجنة فنية لحصر خسائر حريق مصنع الموسكي



قررت جهات تحقيق القاهرة، تشكيل لجنة فنية لفحص أسباب حريق مصنع الموسكي وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، وطلبت الملف الإنشائي للمصنع؛ لمراجعة وسائل الأمن بالمصنع، والوقوف على التراخيص.



وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق، امتد إلى سطح عقارين يحويان ورش و3 مخازن بمحافظة القاهرة.

و‎تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارا، من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عبارة عن ورش أحذية، امتد لأعلى سطح عقارين.

‎ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران، حيث أسفر عن احتراق محتويات المصنع.

‎وحرر محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.