أسعار العملات الأجنبية مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك

مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، في البنك المركزي المصري اليوم السبت 15 يونيو والموافق "يوم عرفة".

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 15-6-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.64 جنيه للشراء و 34.75 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.89 جنيه للشراء و 6.91 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

يذكر أن اليوم "يوم عرفة"، وبدأت معه إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف والقطاعات الحكومية والخاصة وتنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو، ويخلفهم الجمعة والسبت العطلة الإسبوعية للبنوك.

يشار إلى أن أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تتأثر بشكل كبير مع استمرار الصراعات بالشرق الأوسط والعديد من دول العالم خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.