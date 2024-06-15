إعادة انتخاب رامافوزا رئيسا لجنوب أفريقيا لخمس سنوات قادمة

ظهرت نتائج الاقتراع السري بجنوب أفريقيا واعلن ريموند زوندو، رئيس المحكمة العليا هناك، انتخاب مجلس النواب في برلمان جنوب أفريقيا، الجمعية الوطنية، "سيريل رامافوزا" رئيسا لجنوب أفريقيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال زوندو، الذي ترأس الاجتماع الأول للجمعية الوطنية الجديدة، إن "رامافوزا حصل على 283 صوتا برلمانيا، وأعلنه رئيسا منتخبا لجنوب أفريقيا".

كما حصل زعيم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية جوليوس ماليما، الذي رشح أيضا لمنصب رئيس الدولة، على 44 صوتا.

تم انتخاب رامافوزا، وهو زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والرئيس الحالي لجنوب أفريقيا، بأصوات حزب التحالف الديمقراطي المعارض السابق، الذي يمثل مصالح الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.

وكانت نتيجة للانتخابات العامة التي أجريت في 29 مايو في جنوب أفريقيا، فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بـ 159 مقعدا برلمانيا من أصل 400 في الجمعية الوطنية، وهو ما لم يسمح له بالحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومته وإعادة انتخابه زعيما للبلاد.

وفي 14 يونيو، وقع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الديمقراطي، الذي حصل على 87 مقعدًا، على اتفاق بشأن مبادئ تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي التزم التحالف الديمقراطي كجزء منها بالتصويت لصالح رامافوزا.

وقال سكرتير البرلمان، Xolile George، إن تنصيب الرئيس المنتخب حديثًا سيتم في موعد لا يتجاوز 19 يونيو، وبعد ذلك، سيعلن رامافوزا تشكيل الحكومة وبرنامجها، ومن المتوقع أن تكون هذه حكومة وحدة وطنية تضم عدداً من الأحزاب البرلمانية، بما في ذلك التحالف الديمقراطي.

كما ستكون الفترة الرئاسية المقبلة التي تستمر خمس سنوات هي الثانية لرامافوزا، حيث تولى رئاسة الدولة في فبراير 2018 بعد استقالة جاكوب زوما المتهم بالفساد. وفي مايو 2019، أُجريت الانتخابات العامة في جنوب أفريقيا، والتي فاز بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وبعد ذلك انتخب رامافوزا رئيسا لجنوب أفريقيا.

