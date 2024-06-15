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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسبانيا وكرواتيا.. الموعد والقنوات الناقلة

إسبانيا وكرواتيا
إسبانيا وكرواتيا

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الإسباني بنظيره الكرواتي، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

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موعد مباراة إيطاليا وألبانيا في يورو 2024


وكان المنتخب الألماني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح بطولة اليورو، والتي تستضيفها ألمانيا.
ويبحث المنتخبان الإسباني والكرواتي عن الفوز خلال مواجهة اليوم، في المباراة التي يشهدها ستاد الأولمبي ببرلين.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا باليورو

تنطلق مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره الكرواتي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

تُنقل موقعة المنتخب الإسباني أمام كرواتيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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