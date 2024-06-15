إسبانيا وكرواتيا.. الموعد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الإسباني بنظيره الكرواتي، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وكان المنتخب الألماني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح بطولة اليورو، والتي تستضيفها ألمانيا.

ويبحث المنتخبان الإسباني والكرواتي عن الفوز خلال مواجهة اليوم، في المباراة التي يشهدها ستاد الأولمبي ببرلين.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا باليورو

تنطلق مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره الكرواتي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

تُنقل موقعة المنتخب الإسباني أمام كرواتيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.