أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين
انخفضت أسعار النفط، في تعاملات الجمعة، ورغم التراجع اليوم إلا أن عقود الخام تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 78.06 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.71% عن سعر الإغلاق السابق.
وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.27 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.58% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وتقييم الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة هذا الأسبوع وتأثير السياسة النقدية على آفاق الطلب العالمي على الخام.