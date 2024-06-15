مصطفى يونس: الخطيب أفضل من مارادونا وبيليه

أشاد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية والأهلي ، بإمكانيات ومهارات رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.

وقال يونس خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الخطيب إذا كان يتدرب بالشكل القوي كان سيكون أفضل من مارادونا وبيليه.

وأضاف، أن الخطيب من أفضل لاعبي العالم من وجهة نظري بما يمتلكه من إمكانيات كروية على أعلى مستوى.

وأكمل، لست ندمان على فترة عملي في قناة الزمالك لأن كان هدفي هو نبذ التعصب، وحينما ارتديت قميص الزمالك كان بسبب خسارتي للرهان بيني وبين جمال عبدالحميد.

"أنا والخطيب زعلانين من بعض ولم أدخل النادي منذ 5 سنين"

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن علاقته بالنادي ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، خلال الفترة الحالية ة والماضية.

وقال يونس خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه على خلاف بينه وبين الخطيب ولم يدخل النادي منذ 4 أو 5 أعوام بسبب خلافات بيني وبين رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف، علاقتي بالخطيب كانت قوية للغاية، كان لا يأخذ قرار من غير الرجوع لي.

وأكمل، أنه حينما يكون تعبان يتواصل مع الأقارب من حوله، للإطمئنان على حالته الصحية.