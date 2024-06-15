كيت ميدلتون تكشف كواليس حالتها الصحية| أول ظهور رسمي بعد تشخيصها بالسرطان

أثارت الأميرة كيت ميدلتون حالة من الجدل خلال الـ 6 أشهر الماضية، منذ إعلان إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي، وسط العديد من الشائعات والتكهنات التي لاحقتها طوال الفترة الأخيرة، إذ اختفت عن الأنظار بشكل غير مبرر منذ الإحتفال بعيد الميلاد، وزعم البعض وفاتها والبعض الأخر أنها تركت زوجها الأمير ويليام بسبب خيانته لها.

كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام

وبعض فترة من الاختفاء ظهرت كيت ميدلتون في مقطع فيديو وهي تجلس على مقعد في حديقة القصر الملكي، وكان يبدو على ملامحها التعب والإرهاق بسبب العلاج الكيماوي الذي تخضع له، وطالبت احترام خصوصيتها ريثما تستكمل علاجها وتستعيد صحتها مجددًا، وسبب المقطع جدل أكبر وسط مزاعم وأقاويل أن الفيديو مصمم بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أول ظهور لكيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان

بعد العديد من التكهنات والشائعات التي طاردها، أعلنت الأميرة كيت ميدلتون، في بيان رسمي أنها ستظهر رسميا السبت للمرة الأولى منذ أشهر في مناسبة العرض العسكري الذي ينظم ضمن الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

وكتبت رسالة نشرت مساء الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها زوجة الأمير وليام، وارث العرش البريطاني، للمرة الأولى أيضا عن صحتها منذ الإعلان عن مرضها في مقطع فيديو في نهاية شهر مارس الماضي.

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون تطمئن الجماهير على حالتها الصحية

نشرت كيت ميدلتون صورة لها عبر موقع إنستجرام وكتبت رسالة شكر لكل من شجعها خلال الأشهر الماضية بعد أن أعلنت عن إصابتها بالسرطان.

وقالت كيت :" لقد أذهلتني كل رسائل الدعم والتشجيع اللطيفة خلال الشهرين الماضيين، ولقد أحدث هذا الأمر فرقًا كبيرًا بالنسبة لي ولويليام، وساعدنا على تجاوز بعض الأوقات الصعبة، إنني أحقق تقدمًا جيدًا، ولكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة، في تلك الأيام السيئة تشعر بالضعف والتعب وعليك أن تستسلم لراحة جسدك".

وأضافت كيت ميدلتون:" ولكن في الأيام الجيدة، عندما تشعر بالقوة، تريد تحقيق أقصى استفادة من الشعور الجيد، علاجي مستمر وسيستمر لبضعة أشهر أخرى، في الأيام التي أشعر فيها أنني بحالة جيدة بما فيه الكفاية، يكون من دواعي سروري الانخراط في الحياة المدرسية، وقضاء وقت شخصي في الأشياء التي تمنحني الطاقة والإيجابية، بالإضافة إلى البدء في القيام ببعض الأعمال من المنزل".

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون تكشف عن موعد ظهورها علنًا لأول مرة

كشفت أميرة ويلز عن موعد ظهورة علنًا لأول مرة بعد إعلان إصابتها بالسرطان قائلة :" إنني أتطلع إلى حضور عرض عيد ميلاد الملك في نهاية هذا الأسبوع مع عائلتي وآمل أن أشارك في بعض المناسبات العامة خلال فصل الصيف، ولكنني أعلم أيضًا أنني لم أخرج من الغابة بعد".

وتابعت رسالتها :" أنا أتعلم كيفية التحلي بالصبر، خاصة مع عدم اليقين. أخذ كل يوم كما يأتي، والاستماع إلى جسدي، والسماح لنفسي بأخذ هذا الوقت الذي أحتاجه بشدة للشفاء، شكرًا جزيلاً على تفهمكم المستمر، ولكم جميعًا الذين شاركوا قصصكم معي بشجاعة".