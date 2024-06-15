الزمالك يخطط لضم نجم الرجاء البيضاوي في الميركاتو الصيفي

عرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئولى نادى الزمالك التفاوض مع الجزائري يسري بوزوق مهاجم فريق الرجاء المغربي والذى يعد أحد العناصر الأساسية بين صفوف فريقه ويقدم مردودا جيدا.

يأتى ذلك بعد فشل المفاوضات التى أجريت مع اللاعب المغربى أشرف بن شرقى بسبب إصراره على الحصول على مبلغ ٢ مليون يورو سنويا ودفع نصف هذا المبلغ مقدما قبل التوقيع وهو مارفضه مسئولو القلعه البيضاء ووقع اللاعب لنادى أحد السعودى.

ويبلغ مهاجم الرجاء المغربي يسري بوزوق 27 عامًا وسجل مع ناديه ١٢ هدفا وصنع ثمانية أهداف ورغم أن النادى المغربى طلب بيع اللاعب بمبلغ مليون ونصف المليون يورو إلا أن وكيله أكد لإدارة الزمالك استبعاد دفع هذا المبلغ وإستغلال بند في عقد بوزوق لاستقدامه وهو 8بند الشرط الجزائي الذي يُقدر بـ 500 ألف دولار فقط تسعى إدارة الكابتن حسين لبيب لاستغلاله قبل أن يتم رفعه لمبلغ أكبر ليكون اللاعب داخل القلعة البيضاء.

و تتوقف عملية المفاوضات على موافقة البرتغالي جوزيه جوميز، والتي ستقوم إدارة الأبيض بعرض اللاعب عليه للحصول على الضوء الأخضر لبدء العملية